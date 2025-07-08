В оккупированных Сватово и Старобельске "прилеты" дронов (фото)

"Дроновая опасность на оккупированных территориях Луганской области. Сообщается о "прилетах" в Старобельске и в Сватово", - написал Власенко.

Фото: в Сватово и Старобельске были "прилеты" (t.me/Trikutnik_UA)

Он уточнил, что так называемый главарь "ЛНР" Леонид Пасечник пожаловался, что по центрам Старобельска, Беловодска и Сватово были нанесены удары.

В сети появилась информация, что в Беловодске в результате атаки было повреждено бывшее здание пограничной службы.

Фото: последствия атаки на Беловодск (t.me/Trikutnik_UA)