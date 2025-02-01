В окупованих районах Донецької області назріває катастрофа зі сміттям, - ЦНС

На тимчасово окупованій території Донецької області критично загострилася ситуація з утилізацією твердих комунальних відходів. Ворог роками не підтримував працездатність системи і мобілізував до своєї армії працівників галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що російська окупаційна адміністрація взагалі не забезпечила нормальне функціонування системи збору та переробки сміття і це викликало зростаюче невдоволення місцевих жителів.

"Причини катастрофічного стану з твердих комунальних відходів очевидні - за роки окупації система утилізації відходів вийшла з ладу через повну відсутність належного обслуговування. Ворог не тільки не зміг втримати її штатну працездатність, а тепер і повністю ігнорує виниклих проблем в цій галузі", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, зазначають у Центрі, повна відсутність роздільного збору сміття, брак спеціалізованих підприємств із переробки та хаотичне накопичення відходів, призвели до критичного погіршення ситуації в сфері утилізації на ТОТ, тобто окупанти створили незворотні екологічні наслідки.

Додатково ситуацію ускладнює гострий брак персоналу в комунальних службах, адже значну частину працівників окупаційна адміністрація примусово мобілізувала до своєї злочинної армії.

"Це черговий доказ того, що окупантам байдуже до умов життя українців на ТОТ - інтереси РФ зводяться лише до максимального використання ресурсів регіону й утримання повного контролю над місцевим населенням", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС нагадали, що російські загарбники свідомо провокують екологічну катастрофу й одночасно позбавляють регіон робочих рук через примусову мобілізацію до своєї злочинної армії. Це пряме порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.