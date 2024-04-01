Окупанти перетворюють захоплені території на смітник: названо причини

Фото: РФ не вивозить сміття з окупованих територій України (ілюстративне фото GettyImages)

Окупанти мають проблеми із вивозом сміття через брак комунальників на захоплених територіях. Також ворог продовжує завозити на окуповані землі сміття із Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Причиною є те що більшість населення покинула регіон, а також кадровий дефіцит, адже ті громадяни, що залишились на ТОТ не співпрацюють з окупантами. Відтак в захоплених населених пунктах процвітає антисанітарія", - йдеться в повідомленні. Також зафіксовані випадки вивозу на сміттєві полігони окупованих територій відходів з Ростовської області.