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Окупанти перетворюють захоплені території на смітник: названо причини

Україна, Понеділок 01 квітня 2024 17:16
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Окупанти перетворюють захоплені території на смітник: названо причини Фото: РФ не вивозить сміття з окупованих територій України (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Окупанти мають проблеми із вивозом сміття через брак комунальників на захоплених територіях. Також ворог продовжує завозити на окуповані землі сміття із Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Причиною є те що більшість населення покинула регіон, а також кадровий дефіцит, адже ті громадяни, що залишились на ТОТ не співпрацюють з окупантами. Відтак в захоплених населених пунктах процвітає антисанітарія", - йдеться в повідомленні.

Також зафіксовані випадки вивозу на сміттєві полігони окупованих територій відходів з Ростовської області.

Ситуація на окупованих територіях

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України готуються призвати на службу в армію підлітків і завершують формування списків.

Крім того, агресор вивозить українських дітей з тимчасово окупованих територій і намагається асимілювати їх з росіянами, вбивши національну ідентичність.

Також Москва вимагає від окупаційної влади на тимчасово захоплених територіях повної паспортизації населення до 2026 року. Однак місцеві жителі надалі ігнорують видачу російських документів.

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