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В оккупированных районах Донецкой области назревает катастрофа с мусором, - ЦНС

Суббота 01 февраля 2025 04:05
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В оккупированных районах Донецкой области назревает катастрофа с мусором, - ЦНС Фото: захватчики провоцируют мусорную катастрофу (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На временно оккупированной территории Донецкой области критически обострилась ситуация с утилизацией твердых коммунальных отходов. Враг годами не поддерживал работоспособность системы и мобилизовал в свою армию работников отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что российская оккупационная администрация вообще не обеспечила нормальное функционирование системы сбора и переработки мусора и это вызвало растущее недовольство местных жителей.

"Причины катастрофического состояния по твердым коммунальным отходам очевидны - за годы оккупации система утилизации отходов вышла из строя из-за полного отсутствия надлежащего обслуживания. Враг не только не смог удержать ее штатную работоспособность, а теперь и полностью игнорирует возникшие проблемы в этой области", - отмечается в сообщении.

Таким образом, отмечают в Центре, полное отсутствие раздельного сбора мусора, отсутствие специализированных предприятий по переработке и хаотичное накопление отходов, привели к критическому ухудшению ситуации в сфере утилизации на ВОТ, то есть оккупанты создали необратимые экологические последствия.

Дополнительно ситуацию осложняет острая нехватка персонала в коммунальных службах, поскольку значительную часть работников оккупационная администрация принудительно мобилизовала в свою преступную армию.

"Это очередное доказательство того, что оккупантам безразличны условия жизни украинцев на ВОТ - интересы РФ сводятся только к максимальному использованию ресурсов региона и удержанию полного контроля над местным населением", - говорится в сообщении.

В ЦНС напомнили, что российские захватчики сознательно провоцируют экологическую катастрофу и одновременно лишают регион рабочих рук через принудительную мобилизацию в свою преступную армию. Это прямое нарушение Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Ситуация на временно оккупированных территориях

Проблема с мусором возникла на оккупированных территориях уже давно. Кроме местных бытовых отходов, захватчики даже завозят на ВОТ мусор с территории России.

Недавно оккупанты прекратили выплату пенсий украинцам в оккупации, которые не получили паспорт РФ.

Кроме того, в оккупированных районах Запорожской области российские военные обустраивают склады оружия в гражданских домах.

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