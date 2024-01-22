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В окупованих Донецьку та Макіївці вибухи: росіяни заявляють про атаку на енергооб'єкти

Донецька область, Понеділок 22 січня 2024 08:48
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В окупованих Донецьку та Макіївці вибухи: росіяни заявляють про атаку на енергооб'єкти Фото: в окупованих Донецьку та Макіївці вибухи (скрін з відео)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці зранку 22 січня лунають вибухи, у небі видніється стовп диму. Російські загарбники заявляють про "атаку ЗСУ" на енергооб'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Загарбники стверджують, що нібито українські війська атакували три електропідстанції.

У мережі повідомляють про значні пошкодження, що викликало знеструмлення в низці районів Донецька.

Так, знеструмлений Куйбишевський район та частково Ворошиловський і Київський. За даними РЕМ, ушкодження серйозні.

У соцмережах також пишуть, що зараз частково без світла Кіровський, Будьонівський, Петровський та Ленінський райони.

"Прильоти" у Донецьку

З початку повномасштабного вторгнення російських військ до України у тимчасово окупованих регіонах Донецької області часто лунають вибухи. Серед їхніх причин - удари ЗСУ по центрах логістики окупантів.

Так, раніше ми повідомляли, що в одному з університетів тимчасово окупованого Донецька спалахнула пожежа. Там могли базуватись російські військові.

Нагадаємо, 15 грудня у мережі з'явилася інформація про сильну пожежу у тимчасово окупованому Донецьку. Пізніше з'ясувалося, що "прильоти" зафіксували у Будьоннівському районі міста. В результаті спалахнула нафтобаза.

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