В окупованому Донецьку під ударом опинилася нафтобаза, спалахнула пожежа (фото)
В окупованому Донецьку сьогодні ввечері, 15 грудня, прогриміли вибухи. Під ударом опинилася нафтобаза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали і російське пропагандистське видання "ТАСС".
Зазначається, що "прильоти" зафіксували в Будьонівському районі міста.
Telegram-канали опублікували фотографію наслідків влучання по нафтобазі.
Фото: Наслідки удару (t.me/itsdonetsk)
Офіційної інформації про обстріл Донецька поки що не надходило.
Свіжа інформація
"ТАСС" опублікувало фотографії з місця "прильоту". На фото можна побачити сильну пожежу на нафтобазі.
Фото: Наслідки "прильоту" (t.me/tass_agency)
Вибухи в Донецьку
Обласний центр захоплений росіянами з 2014 року. За цей час окупанти неодноразово обстрілювали місто і звинувачували при цьому українських військових.
Нещодавно спецпризначенці української розвідки виявили та знищили ще один склад з боєприпасами ворога в тимчасово окупованому Донецьку.
Також унаслідок нещодавнього обстрілу окупованого Донецька постраждала будівля, в якій росіяни зареєстрували "Центр безпілотних систем".
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