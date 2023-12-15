ua en ru
Пт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В окупованому Донецьку під ударом опинилася нафтобаза, спалахнула пожежа (фото)

Донецьк, П'ятниця 15 грудня 2023 20:42
UA EN RU
В окупованому Донецьку під ударом опинилася нафтобаза, спалахнула пожежа (фото) Архівне фото: В окупованому Донецьку під ударом опинилася нафтобаза (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Донецьку сьогодні ввечері, 15 грудня, прогриміли вибухи. Під ударом опинилася нафтобаза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали і російське пропагандистське видання "ТАСС".

Зазначається, що "прильоти" зафіксували в Будьонівському районі міста.

Telegram-канали опублікували фотографію наслідків влучання по нафтобазі.

Фото: Наслідки удару (t.me/itsdonetsk)

Офіційної інформації про обстріл Донецька поки що не надходило.

Свіжа інформація

"ТАСС" опублікувало фотографії з місця "прильоту". На фото можна побачити сильну пожежу на нафтобазі.

Фото: Наслідки "прильоту" (t.me/tass_agency)

Вибухи в Донецьку

Обласний центр захоплений росіянами з 2014 року. За цей час окупанти неодноразово обстрілювали місто і звинувачували при цьому українських військових.

Нещодавно спецпризначенці української розвідки виявили та знищили ще один склад з боєприпасами ворога в тимчасово окупованому Донецьку.

Також унаслідок нещодавнього обстрілу окупованого Донецька постраждала будівля, в якій росіяни зареєстрували "Центр безпілотних систем".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донецьк Війна в Україні
NEWS
Без плану на 2025 рік? Скільки ще готовий воювати Путін: оцінка експертів та ГУР
Без плану на 2025 рік? Скільки ще готовий воювати Путін: оцінка експертів та ГУР
DAILY
Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет