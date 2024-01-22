В оккупированных Донецке и Макеевке взрывы: россияне заявляют об атаке на энергообъекты

Во временно оккупированных Донецке и Макеевке утром 22 января раздаются взрывы, в небе виднеется столб дыма. Российские захватчики заявляют об "атаке ВСУ" на энергообъекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Захватчики утверждают, что якобы украинские войска атаковали три электроподстанции.

В сети сообщают о значительных повреждениях, что вызвало обесточивание в ряде районов Донецка.

Так, обесточен Куйбышевский район и частично Ворошиловский и Киевский. По данным РЭС, повреждения серьезны.

В соцсетях также пишут, что в настоящее время частично без света Кировский, Буденовский, Петровский и Ленинский районы.

"Прилеты" в Донецке

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину во временно оккупированных регионах Донецкой области часто слышны взрывы. Среди их причин - удары ВСУ по центрам логистики оккупантов.

Так, ранее мы сообщали, что в одном из университетов временно оккупированного Донецка вспыхнул пожар. Там могли базироваться российские военные.

Напомним, 15 декабря в сети появилась информация о сильном пожаре во временно оккупированном Донецке. Позже выяснилось, что "прилеты" зафиксировали в Буденновском районе города. В результате вспыхнула нефтебаза.