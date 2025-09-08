Окупаційні війська обстріляли рятувальників у Краматорську (фото)

Повідомляється, що ворожі війська в черговий раз нанесли цілеспрямований удар по вогнеборцям, котрі займалися ліквідацією пожежі у приватному будинку. Ніхто з рятувальників не постраждав, проте автомобіль зазнав пошкоджень.

У коментарях під дописом ДСНС відмічено, що даний транспортний засіб було подаровано ДСНС в рамках гуманітарної допомоги. Також зазначено, що цей автомобіль врятував багато життів і допомагав рятувальникам.

Фото: РФ атакувала рятувальників у Краматорську (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Представники ДСНС підкреслили, що окупаційні війська регулярно атакують рятувальників у момент, коли ті працюють над гасінням пожеж чи ліквідацією наслідків обстрілів. Це свідчить про цинічні та жорстокі дії ворога, який повністю ігнорує норми міжнародного гуманітарного права.

Чому росіяни часто обстрілюють Краматорськ

Відстань від Краматорська до лінії фронту становить приблизно 20 кілометрів, тому місто розташоване в безпосередній близькості до зони бойових дій. Також Краматорськ – це великий військовий хаб, а тому він становить логістичний інтерес для ворога.