Оккупационные войска обстреляли спасателей в Краматорске (фото)

Российские войска атаковали спасателей в Краматорске во время ликвидации пожара. Удар был целенаправленный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС Украины в сети Facebook.
Сообщается, что вражеские войска в очередной раз нанесли целенаправленный удар по пожарным, которые занимались ликвидацией пожара в частном доме. Никто из спасателей не пострадал, однако автомобиль получил повреждения.
В комментариях под сообщением ГСЧС отмечено, что данное транспортное средство было подарено ГСЧС в рамках гуманитарной помощи. Также указано, что этот автомобиль спас много жизней и помогал спасателям.
Фото: РФ атаковала спасателей в Краматорске (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Представители ГСЧС подчеркнули, что оккупационные войска регулярно атакуют спасателей в момент, когда те работают над тушением пожаров или ликвидацией последствий обстрелов. Это свидетельствует о циничных и жестоких действиях врага, который полностью игнорирует нормы международного гуманитарного права.
Расстояние от Краматорска до линии фронта составляет примерно 20 километров, поэтому город расположен в непосредственной близости к зоне боевых действий. Также Краматорск - это крупный военный хаб, а потому он представляет логистический интерес для врага.
Известно, что Россия планирует осенью захватить Покровск и Купянск. Также оккупационные войска взяли за цель прорыв в Запорожской области. Эксперты считают, что кроме вышеуказанных территорий россияне планируют осуществить наступление на Лиманском направлении.
Также мы писали, что по оценке ISW, российские войска осенью сфокусируются на Донецкой области. Они заинтересованы в уничтожении "фортификационного пояса" ВСУ в районах Славянск, Дружковка и Краматорск.