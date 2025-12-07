Окупаційна влада на Донеччині карає українців за спроби провести воду в оселі, - ЦНС

Окупаційна адміністрація на Донеччині провела масштабні рейди з пошуку "незаконних підключень" до водопостачання та виявила "порушників".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Джерела ЦНС повідомляють, що рейди планували як централізовану акцію з максимальним охопленням населених районів. Виконавцям встановили внутрішні вимоги щодо кількості "виявлених порушень".
Під час рейдів перевіряючі фіксували навіть тимчасові аварійні шланги, резервні підключення чи труби, які мешканці використовували через багатоденні перебої або повну відсутність води, інформують у ЦНС.
У Центрі переконані: головна причина репресивних перевірок - неспроможність окупаційної адміністрації відновити інфраструктуру.
"На тлі розвалених водних вузлів, браку технічного персоналу та відсутності ремонтів окупанти перекладають відповідальність на населення, створюючи видимість "боротьби з порушеннями". Натомість реальні умови - висохлі крани, технічна вода з цистерн, черги біля колодязів та антисанітарія - свідомо замовчуються", - наголошують у ЦНС.
Аталітики впевнені, що дефіцит води окупаційна влада перетворює на черговий інструмент контролю над громадянами.
Раніше РБК-Україна писало, що окупаційна влада на Донеччині почала інформаційну підготовку населення до вживання шахтних вод як "альтернативу" питному водопостачанню.
Росія запускає кампанію з легалізації використання шахтних вод як "тимчасового рішення", підміняючи зруйновану інфраструктуру токсичним сурогатом.
За оцінками експертів, шахтні води Донбасу містять надмірну мінералізацію, важкі метали, сульфати, нафтопродукти, радіонукліди та промислові хімікати - навіть російські екологи визнають, що вони можуть бути лише технічними.
Також була інформація про те, що Москва направила десятки мільйонів рублів на відновлення водопровідних систем і забезпечення окупованих міст на Донбасі водою. Натомість замість реального ремонту комунікацій окупаційна влада організовує "марафони допомоги" і роздає пластикові відра.
За оцінками експертів, ці дії - спроба прикрити масштабні розкрадання і відзвітувати перед Москвою про "виконання завдань".