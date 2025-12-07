Оккупанты в Донецкой области наказывают украинцев за попытки провести воду в дома, - ЦНС

Источники ЦНС сообщают, что рейды планировали как централизованную акцию с максимальным охватом населенных районов. Исполнителям установили внутренние требования по количеству "выявленных нарушений".

Во время рейдов проверяющие фиксировали даже временные аварийные шланги, резервные подключения или трубы, которые жители использовали из-за многодневных перебоев или полного отсутствия воды, информируют в ЦНС.

В Центре убеждены: главная причина репрессивных проверок - неспособность оккупационной администрации восстановить инфраструктуру.

"На фоне разваленных водных узлов, нехватки технического персонала и отсутствия ремонтов оккупанты перекладывают ответственность на население, создавая видимость "борьбы с нарушениями". Зато реальные условия - высохшие краны, техническая вода из цистерн, очереди у колодцев и антисанитария - сознательно замалчиваются", - отмечают в ЦНС.

Аталитики уверены, что дефицит воды оккупационная власть превращает в очередной инструмент контроля над гражданами.