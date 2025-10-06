З окупації вдалося врятувати трьох підлітків: жили під обстрілами й пропагандою

За словами Єрмака, 18-річна дівчина була змушена навчатися в школі, де панувала суцільна пропаганда.

"Атмосфера постійного тиску й страху змушувала її мріяти лише про одне - день, коли вдасться вирватися", - написав він.

Ще одна 18-річна дівчина з перших днів війни жила під щоденними обстрілами. Постійний стрес і страх спричинили серйозні проблеми з серцем, а належної медичної допомоги в окупації не було.

19-річний хлопець залишився сам після втрати батьків. Його друзі вже були примусово мобілізовані, і він щодня боявся, що наступним стане саме він.

Наразі усі троє перебувають у безпеці. Вони отримують допомогу з відновлення документів, психологічну підтримку та супровід, щоб почати новий етап свого життя.