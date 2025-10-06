UA

З окупації вдалося врятувати трьох підлітків: жили під обстрілами й пропагандою

Ілюстративне фото: Україна повернула з окупації трьох підлітків (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще трьох підлітків із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, 18-річна дівчина була змушена навчатися в школі, де панувала суцільна пропаганда.

"Атмосфера постійного тиску й страху змушувала її мріяти лише про одне - день, коли вдасться вирватися", - написав він.

Ще одна 18-річна дівчина з перших днів війни жила під щоденними обстрілами. Постійний стрес і страх спричинили серйозні проблеми з серцем, а належної медичної допомоги в окупації не було.

19-річний хлопець залишився сам після втрати батьків. Його друзі вже були примусово мобілізовані, і він щодня боявся, що наступним стане саме він.

Наразі усі троє перебувають у безпеці. Вони отримують допомогу з відновлення документів, психологічну підтримку та супровід, щоб почати новий етап свого життя. 

Депортація українських дітей

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінць розповідав, що з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

А ось президент Володимир Зеленський розповів, що наразі Україна змогла повернути з Росії 1625 дітей. Це вдалося завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.

Також ми писали, що зросла кількість країн, котрі хочуть допомогти з поверненням українських дітей, яких Росія депортувала на свою територію. Мова йде також про дітей, котрі знаходяться в окупації.

