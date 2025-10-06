Из оккупации удалось спасти трех подростков: жили под обстрелами и пропагандой

По словам Ермака, 18-летняя девушка была вынуждена учиться в школе, где царила сплошная пропаганда.

"Атмосфера постоянного давления и страха заставляла ее мечтать только об одном - дне, когда удастся вырваться", - написал он.

Еще одна 18-летняя девушка с первых дней войны жила под ежедневными обстрелами. Постоянный стресс и страх вызвали серьезные проблемы с сердцем, а надлежащей медицинской помощи в оккупации не было.

19-летний парень остался один после потери родителей. Его друзья уже были принудительно мобилизованы, и он ежедневно боялся, что следующим станет именно он.

Сейчас все трое находятся в безопасности. Они получают помощь по восстановлению документов, психологическую поддержку и сопровождение, чтобы начать новый этап своей жизни.