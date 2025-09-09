З окупації повернули 14-річну дівчинку, яку понад три роки тримали без мами, - ОП

У межах ініціативи президента Bring Kids Back UA вдалося визволити дитину, яка залишилася в окупованому місті з дідусем і жила під постійним тиском та погрозами з боку окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.
З'ясувалося, що 14-річна дівчина понад три з половиною роки була розлучена з мамою. Напередодні початку повномасштабного вторгнення жінка виїхала до Києва на роботу.
Донька залишилася з дідусем у рідному містечку, яке вже у перші дні війни окупували росіяни.
"Весь цей час дитина жила під постійним тиском та страхом: у школі змушували славити Росію та повторювати пропагандистські наративи, а дідусю неодноразово погрожували забрати онуку до інтернату, якщо він спробує відправити її до матері", - написав голова Офісу президента.
Фото: дідусю дівчинки погрожували, що заберуть онуку до інтернату (t.me/ermaka2022)
Повідомляється, що дівчину вдалось врятувати завдяки зусиллям "Української мережі за права дитини".
"Сьогодні вона вже поруч із мамою, отримує необхідну допомогу і підтримку. Виконуємо завдання Президента - повернути всіх дітей", - додав Єрмак.
Глава держави Володимир Зеленський у 2023 році створив ініціативу Bring Kids Back UA. Її метою є повернення українських дітей, яких Росія вивозить на свою територію, або ж які знаходяться в окупації.
Нещодавно в Офісі президента повідомили про повернення групи дітей з окупації, яких теж "травили" російською пропагандою, а хлопців ставили на військовий облік РФ.
Зазначимо, що час від часу Україні вдається повертати дітей, яких викрадає Росія.
Важливо, що міжнародна спільнота не байдужа до ситуації з викрадення українських дітей Росією. Так, нещодавно голова Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн закликала Москву негайно повернути дітей на Батьківщину.
В США теж небайдужі до проблеми викрадення дітей Росією. Як відомо, в серпні перша леді США Меланія Трамп передала лист російському диктатору Володимиру Путіну У ньому йшлося про безпеку і благополуччя багатьох дітей, зокрема українських.
Водночас у США пригрозили Росії та Білорусі, що ці країни можуть визнати на законодавчому рівні спонсорами тероризму через викрадення українських дітей.
Ініціаторами законопроекту, яким погрожують РФ та Білорусі, стали сенатори США Ліндсі Грем і Річард Блюменталь.