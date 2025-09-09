З окупації повернули 14-річну дівчинку, яку понад три роки тримали без мами, - ОП

З'ясувалося, що 14-річна дівчина понад три з половиною роки була розлучена з мамою. Напередодні початку повномасштабного вторгнення жінка виїхала до Києва на роботу.

Донька залишилася з дідусем у рідному містечку, яке вже у перші дні війни окупували росіяни.

"Весь цей час дитина жила під постійним тиском та страхом: у школі змушували славити Росію та повторювати пропагандистські наративи, а дідусю неодноразово погрожували забрати онуку до інтернату, якщо він спробує відправити її до матері", - написав голова Офісу президента.

Фото: дідусю дівчинки погрожували, що заберуть онуку до інтернату (t.me/ermaka2022)

Повідомляється, що дівчину вдалось врятувати завдяки зусиллям "Української мережі за права дитини".

"Сьогодні вона вже поруч із мамою, отримує необхідну допомогу і підтримку. Виконуємо завдання Президента - повернути всіх дітей", - додав Єрмак.