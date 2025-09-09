Из оккупации вернули 14-летнюю девочку, которую более трех лет держали без мамы, - ОП

В рамках инициативы президента Bring Kids Back UA удалось освободить ребенка, который остался в оккупированном городе с дедушкой и жил под постоянным давлением и угрозами со стороны оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
Выяснилось, что 14-летняя девочка более трех с половиной лет была в разлуке с мамой. Накануне начала полномасштабного вторжения женщина уехала в Киев на работу.
Дочь осталась с дедушкой в родном городке, который уже в первые дни войны оккупировали россияне.
"Все это время ребенок жил под постоянным давлением и страхом: в школе заставляли славить Россию и повторять пропагандистские нарративы, а дедушке неоднократно угрожали забрать внучку в интернат, если он попытается отправить ее к матери", - написал глава Офиса президента.
Фото: дедушке девочки угрожали, что заберут внучку в интернат (t.me/ermaka2022)
Сообщается, что девочку удалось спасти благодаря усилиям "Украинской сети за права ребенка".
"Сегодня она уже рядом с мамой, получает необходимую помощь и поддержку. Выполняем задание Президента - вернуть всех детей", - добавил Ермак.
Глава государства Владимир Зеленский в 2023 году создал инициативу Bring Kids Back UA. Ее целью является возвращение украинских детей, которых Россия вывозит на свою территорию, или же которые находятся в оккупации.
Недавно в Офисе президента сообщили о возвращении группы детей из оккупации, которых тоже "травили" российской пропагандой, а парней ставили на воинский учет РФ.
Отметим, что время от времени Украине удается возвращать детей, которых похищает Россия.
Немаловажно, что международное сообщество не равнодушно к ситуации с похищением украинских детей Россией. Так, недавно глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен призвала Москву немедленно вернуть детей в Украину.
В США также неравнодушны к проблеме похищения детей Россией. Как известно, в августе первая леди США Мелания Трамп передала письмо российскому диктатору Владимиру Путину В нем говорилось о безопасности и благополучии многих детей, в частности украинских.
В то же время в США пригрозили России и Беларуси, что эти страны могут признать на законодательном уровне спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей.
Инициаторами законопроекта, которым угрожают РФ и Беларуси, стали сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь.