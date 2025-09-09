Из оккупации вернули 14-летнюю девочку, которую более трех лет держали без мамы, - ОП

Выяснилось, что 14-летняя девочка более трех с половиной лет была в разлуке с мамой. Накануне начала полномасштабного вторжения женщина уехала в Киев на работу.

Дочь осталась с дедушкой в родном городке, который уже в первые дни войны оккупировали россияне.

"Все это время ребенок жил под постоянным давлением и страхом: в школе заставляли славить Россию и повторять пропагандистские нарративы, а дедушке неоднократно угрожали забрать внучку в интернат, если он попытается отправить ее к матери", - написал глава Офиса президента.

Фото: дедушке девочки угрожали, что заберут внучку в интернат (t.me/ermaka2022)

Сообщается, что девочку удалось спасти благодаря усилиям "Украинской сети за права ребенка".

"Сегодня она уже рядом с мамой, получает необходимую помощь и поддержку. Выполняем задание Президента - вернуть всех детей", - добавил Ермак.