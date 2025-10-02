Бензин за талони. В окупації люди стоять у чергах і міняються товарами

На тимчасово окупованих територіях мешканці почали розраховуватись талонами на бензин. Також в чергах за пальним люди обмінюються дефіцитними товарами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву в Telegram.

"Умови дефіциту на ТОТ повертають економіку в минуле. Там, де пального немає, найпоширенішою "валютою" стали талони на бензин. Люди змушені стояти в чергах і мінятися дефіцитними товарами, бо нормальні ринкові механізми не працюють", - повідомили в ЦНС. Фото: людям видали талони на пальне (ЦНС) Також в Центрі спротиву додали, що Росія продовжує вивозити ресурси з окупованих територій і залишає людей у бідності. "Це не економіка, а механізм контролю й виживання", - підсумували в ЦНС.