В окупації через "мобілізацію" посилюється соціально-економічна криза, - ЦНС

Внаслідок низки факторів на тимчасово-окупованих територіях Донецької області все більше загострюється соціально-економічна ситуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

"Більшість промислових об’єктів або не працює, або переведено на 4-денні робочі тижні. При цьому, збільшується заборгованість з невиплати заробітної плати", - пише пресслужба.

Зазначається, що причиною цьому є:

мобілізація більшості працівників;

перевага, яку надають окупанти, конкурентам з Росії;

відсутність ринків збуту.

"В результаті падіння рівня життя росіяни роблять мешканців регіону ще більш залежними від окупантів, які видають 10 тисячі рублів виплат в обмін на паспорт", - додає ЦНС.