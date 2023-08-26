В окупації через "мобілізацію" посилюється соціально-економічна криза, - ЦНС

Внаслідок низки факторів на тимчасово-окупованих територіях Донецької області все більше загострюється соціально-економічна ситуація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".
"Більшість промислових об’єктів або не працює, або переведено на 4-денні робочі тижні. При цьому, збільшується заборгованість з невиплати заробітної плати", - пише пресслужба.
Зазначається, що причиною цьому є:
"В результаті падіння рівня життя росіяни роблять мешканців регіону ще більш залежними від окупантів, які видають 10 тисячі рублів виплат в обмін на паспорт", - додає ЦНС.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними ЦНС, російські окупанти також почали повертати додому мешканців населених пунктів, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення, щоб використати їх як так званий "живий щит".
Тим часом в окупації зафіксували значний дефіцит абітурієнтів в "університетах". Зокрема окупантам не вистачає фельдшерів і медиків.
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