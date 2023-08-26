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В оккупации из-за "мобилизации" усугубляется социально-экономический кризис, - ЦНС

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ряда факторов на временно оккупированных территориях Донецкой области все больше обостряется социально-экономическая ситуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

"Большинство промышленных объектов или не работает, или переведено на 4-дневные рабочие недели. При этом, увеличивается задолженность по невыплате заработной платы", - пишет пресс-служба. 

Отмечается, что причиной этому являются:

  • мобилизация большинства работников;
  • преимущество, которое предоставляют оккупанты, конкурентам из России;
  • отсутствие рынков сбыта.

"В результате падения уровня жизни россияне делают жителей региона еще более зависимыми от оккупантов, которые выдают 10 тысяч рублей выплат в обмен на паспорт", - добавляет ЦНС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным ЦНС, российские оккупанты также начали возвращать домой жителей населенных пунктов, которые находятся непосредственно на линии столкновения, чтобы использовать их как так называемый "живой щит".

Между тем, в оккупации зафиксировали значительный дефицит абитуриентов в "университетах". В частности, оккупантам не хватает фельдшеров и медиков.

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