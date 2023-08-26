В оккупации из-за "мобилизации" усугубляется социально-экономический кризис, - ЦНС

В результате ряда факторов на временно оккупированных территориях Донецкой области все больше обостряется социально-экономическая ситуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

"Большинство промышленных объектов или не работает, или переведено на 4-дневные рабочие недели. При этом, увеличивается задолженность по невыплате заработной платы", - пишет пресс-служба. Отмечается, что причиной этому являются: мобилизация большинства работников;

преимущество, которое предоставляют оккупанты, конкурентам из России;

отсутствие рынков сбыта. "В результате падения уровня жизни россияне делают жителей региона еще более зависимыми от оккупантов, которые выдают 10 тысяч рублей выплат в обмен на паспорт", - добавляет ЦНС.