Росіяни повертають додому мешканців окупованих територій, яких раніше "евакуювали"
Російські окупанти почали повертати додому мешканців населених пунктів, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення, щоб використати їх як так званий "живий щит".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Зазначається, що "деевакуацію" розпочали з мешканців Токмаку й Василівки, яких раніше депортували до Бердянську.
Гауляйтери також оголосили про відкриття шкіл на лінії зіткнення, незважаючи на розміщення російської армії у приміщеннях шкіл.
"Фактично, ворог скористався "евакуацією" аби паспортизувати мешканців, адже лише за наявністю червоної макулатури люди могли отримати помешкання та соціальні виплати. Тепер же їх примусово повертають у домівки, де ведуться бойові дії", - додають у ЦНС.
Депортація українців до РФ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія масово депортує громадян України з окупованих територій. Зокрема, з кінця травня по перші числа червня до Ростовської області РФ вивезли 600 українців з тимчасово окупованих регіонів.
При цьому найактивніше росіяни "евакуюють" українських дітей. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.
Так, у серпні загарбники вивезли ще 450 дітей з окупованих територій до РФ.
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