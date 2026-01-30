UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Окупація Криму і Донбасу: генсек ООН відкинув спроби РФ виправдати захоплення земель

Фото: Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Генеральний секретар НАТО Антоніу Гутерріш відкинув спроби РФ виправдати окупацію Криму та Донбасу шляхом правом націй на самовизначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Зокрема, російський журналіст спитав у Гутерріша, чи може ООН розглядати випадок Криму та Донбасу як такий, до якого слід застосувати принцип самовизначення націй. Відповідь була наступною:

"Є два важливі принципи. Перший принцип - територіальна цілісність держав. Інший принцип - самовизначення народів", - сказав Гутерріш.

Посилаючись на висновок управління ООН з правових питань, він додав, що самовизначення народів можливе лише за наявності низки необхідних умов.

"Ми дійшли висновку, що принцип самовизначення не може застосовуватися щодо Криму і Донбасу, тож у цій ситуації переважає принцип територіальної цілісності України", - резюмував генсек ООН.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська ФедераціяКримДонбасООНАнтоніу Гутерріш