Окупація Криму і Донбасу: генсек ООН відкинув спроби РФ виправдати захоплення земель
Генеральний секретар НАТО Антоніу Гутерріш відкинув спроби РФ виправдати окупацію Криму та Донбасу шляхом правом націй на самовизначення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
Зокрема, російський журналіст спитав у Гутерріша, чи може ООН розглядати випадок Криму та Донбасу як такий, до якого слід застосувати принцип самовизначення націй. Відповідь була наступною:
"Є два важливі принципи. Перший принцип - територіальна цілісність держав. Інший принцип - самовизначення народів", - сказав Гутерріш.
Посилаючись на висновок управління ООН з правових питань, він додав, що самовизначення народів можливе лише за наявності низки необхідних умов.
"Ми дійшли висновку, що принцип самовизначення не може застосовуватися щодо Криму і Донбасу, тож у цій ситуації переважає принцип територіальної цілісності України", - резюмував генсек ООН.