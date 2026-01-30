Окупація Криму і Донбасу: генсек ООН відкинув спроби РФ виправдати захоплення земель

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

Зокрема, російський журналіст спитав у Гутерріша, чи може ООН розглядати випадок Криму та Донбасу як такий, до якого слід застосувати принцип самовизначення націй. Відповідь була наступною:

"Є два важливі принципи. Перший принцип - територіальна цілісність держав. Інший принцип - самовизначення народів", - сказав Гутерріш.

Посилаючись на висновок управління ООН з правових питань, він додав, що самовизначення народів можливе лише за наявності низки необхідних умов.

"Ми дійшли висновку, що принцип самовизначення не може застосовуватися щодо Криму і Донбасу, тож у цій ситуації переважає принцип територіальної цілісності України", - резюмував генсек ООН.