Оккупация Крыма и Донбасса: генсек ООН отверг попытки РФ оправдать захват земель

В частности, российский журналист спросил у Гутерриша, может ли ООН рассматривать случай Крыма и Донбасса как такой, к которому следует применить принцип самоопределения наций. Ответ был следующим:

"Есть два важных принципа. Первый принцип - территориальная целостность государств. Другой принцип - самоопределение народов", - сказал Гутерриш.

Ссылаясь на заключение управления ООН по правовым вопросам, он добавил, что самоопределение народов возможно лишь при наличии ряда необходимых условий.

"Мы пришли к выводу, что принцип самоопределения не может применяться в отношении Крыма и Донбасса, поэтому в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности Украины", - резюмировал генсек ООН.