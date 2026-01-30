Оккупация Крыма и Донбасса: генсек ООН отверг попытки РФ оправдать захват земель
Генеральный секретарь НАТО Антониу Гутерриш отверг попытки РФ оправдать оккупацию Крыма и Донбасса путем правом наций на самоопределение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укринформ".
В частности, российский журналист спросил у Гутерриша, может ли ООН рассматривать случай Крыма и Донбасса как такой, к которому следует применить принцип самоопределения наций. Ответ был следующим:
"Есть два важных принципа. Первый принцип - территориальная целостность государств. Другой принцип - самоопределение народов", - сказал Гутерриш.
Ссылаясь на заключение управления ООН по правовым вопросам, он добавил, что самоопределение народов возможно лишь при наличии ряда необходимых условий.
"Мы пришли к выводу, что принцип самоопределения не может применяться в отношении Крыма и Донбасса, поэтому в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности Украины", - резюмировал генсек ООН.
Переговоры о завершении войны
Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа после возвращения в Белый дом начала попытки закончить войну России против Украины.
Первые полгода были не особо удачными, а начиная с ноября 2025 года был представлен новый мирный план из 28 пунктов, который впоследствии был сокращен до 20 пунктов.
Кроме этого, за последние три месяца уже разработаны документы о гарантиях безопасности, послевоенном восстановлении страны, и сейчас после последних трехсторонних переговоров в Абу-Даби ключевой и самый сложный вопрос - территории и судьба Донбасса.
"Это все еще мост, который нам нужно перейти. Это все еще пробел, но по крайней мере нам удалось сузить круг вопросов до одного центрального, и это, вероятно, будет очень сложно", - заявил на днях госсекретарь США Марко Рубио.
Президент Украины Владимир Зеленский тоже подтверждал, что вопрос Донбасса был ключевым на встрече делегаций США, Украины и России в Абу-Даби 23-24 января. Как известно, Москва требует, чтобы ВСУ вышли из Донбасса.
По данным СМИ, на встрече в Абу-Даби украинская и американская делегации обсуждали размещение нейтральных миротворческих сил на оккупированной части Донецкой области.
При этом аналитики Института изучения войны считают, что территориальные и политические требования РФ значительно шире, чем заявление Кремля о Донбассе.