Окупанти зондують нашу оборону поблизу Кремінної та Сватового, - Гайдай
Російські військові упродовж двох тижнів зондують оборону ЗСУ поблизу Кремінної та Сватового у Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"90 % будівель у Сєвєродонецьку обстріляні росіянами, із них 70 % не підлягають відновленню. Усі обіцянки загарбників щодо відбудови цього міста та інших населених пунктів за декілька тижнів так нічим й не завершилися", - йдеться у заяві.
Гайдай зазначив, що після деокупації відбудують усі населені пункти, а люди зможуть повернутися у свої будинки.
"Росіяни стягнули значні резерви в Луганську область. Вже упродовж двох тижнів окупанти зондують нашу оборону поблизу Кремінної та Сватового", - додав глава області.
Нагадаємо, що українські військові чекають відповідного моменту, щоб почати повномасштабний наступ у Луганській області.
Як повідомлялось, українські військові відбили наступ російських окупантів у районі Кремінної Луганської області, які пішли в атаку у складі трьох рот. 70 солдатів РФ було вбито, кількість поранених уточнюється.
Російські війська продовжують накопичувати резерви на території Луганської області. Не виключено, що готується великий наступ.
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