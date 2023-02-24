Оккупанты зондируют нашу оборону вблизи Кременной и Сватового, - Гайдай

Российские военные в течение двух недель зондируют оборону ВСУ вблизи Кременной и Сватового в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"90% зданий в Северодонецке обстреляны россиянами, из них 70% не подлежат восстановлению. Все обещания захватчиков по восстановлению этого города и других населенных пунктов за несколько недель так ничем и не завершились", - говорится в заявлении.

Гайдай отметил, что после деоккупации будут построены все населенные пункты, а люди смогут вернуться в свои дома.

"Россияне взыскали значительные резервы в Луганскую область. Уже в течение двух недель оккупанты зондируют нашу оборону вблизи Кременной и Сватового", - добавил глава области.