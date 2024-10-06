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Оккупанты снова вывезли украинское зерно из оккупированного Мариуполя, - ЦНС

Воскресенье 06 октября 2024 15:48
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Оккупанты снова вывезли украинское зерно из оккупированного Мариуполя, - ЦНС Фото: россияне вывезли очередную партию украинского зерна в РФ (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты продолжают воровать и вывозить зерно из Украины. В частности, это вновь случилось в оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, очередная партия объемом 8 тысяч тонн зерна была вывезена из Мариуполя в один из российских портов.

"Общий объем украденного и перевезенного украинского зерна через Мариупольский порт в этом году уже превысил 180 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦНС рассказали о самом процессе. По их информации, враг собирает зерно у местных аграриев через шантаж.

"Здесь российские оккупанты прибегли к примитивной системе сбора зерна, которая предполагает наличие так называемого государственного оператора, который по фиксированной цене, ниже рыночных, собирает зерно у фермеров и перепродает его", - уточнил ресурс.

В конце публикации Центр национального сопротивления отметил, что такие действия РФ являются частью ее политики по ограблению украинских ресурсов на оккупированных территориях, что приводит к значительным экономическим потерям для Украины и усугубляет гуманитарный кризис в регионе.

Напомним, на днях ЦНС сообщил о том, что в захваченном Мариуполе враг начал строительно большого рынка сельскохозяйственной продукции. Однако на самом деле это будет центр для вывода краденного украинского имущества.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия вывозит зерно с временно оккупированных территорий Украины в Иран.

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