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Загарбники перетворюють Маріуполь на хаб для вивезення краденого українського майна, - ЦНС

П'ятниця 04 жовтня 2024 02:04
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Загарбники перетворюють Маріуполь на хаб для вивезення краденого українського майна, - ЦНС Фото: у Маріуполі організовують вивезення краденого майна України (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники почали будівництво великого ринку сільськогосподарської продукції. Насправді це буде центр для вивезення краденого українського майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що в місті заклали фундамент першої будівлі агро-молу "Чотири сезони". За обіцянками місцевих колаборантів, він стане найбільшим на тимчасово окупованому Донбасі торговельно-логістичним ринком сільськогосподарської продукції з масштабними сховищами для збіжжя, овочів та фруктів.

"Однак на практиці цей базар стане перевалочним центром віджатого українського майна до Росії та в інші країни, які підтримують зв’язок із країною-терористом", - йдеться у повідомленні.

Загарбники перетворюють Маріуполь на хаб для вивезення краденого українського майна, - ЦНС

В ЦНС зазначили, що портовий Маріуполь для появи такого об'єкту обрали невипадково, - від початку повномасштабного вторгнення Росії, саме це місто стало головним логістичним центром, через котре переправлялося усе вкрадене у країні: починаючи від українського врожаю, до устаткувань розграбованих підприємств.

"З початку року обсяг перевалки вантажів, які ворог безцеремонно краде і відправляє за межі України, у Маріупольському порту склав уже понад 165 тисяч тонн. Загалом сільгосппродукції викрадено та вивезено уже 84,2 тисяч тонн. Фейкове федеральне агентство морського та річкового транспорту РОА повідомило про плани збільшити потужність порту Маріуполя до 4,8 млн тонн", - повідомили в ЦНС.

Ситуація в окупованому Маріуполі

За даними ЦНС, взимку тимчасово окупований Маріуполь може повністю залишитися без опалення.

Також загарбники намагаються впливати на українців в окупації шляхом поширення фейкової інформації.

Всередині вересня, Сили оборони знищили великий склад боєприпасів біля Маріуполя.

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