Окупанти знову вдарили по Херсону: загинула жінка, серед постраждалих дитина

Фото: у Херсоні через російську атаку постраждала дитина (facebook.com DSNSCHERKASY)
Автор: Каріна Левицька

Російські війська вранці обстріляли Корабельний район Херсона. Під удар потрапили житлові квартали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Сьогодні близько 7:30 окупанти обстріляли Корабельний район. Під удар потрапив 16-річний підліток. Він дістав мінно-вибухову травму, струс головного мозку, а також уламкові поранення тулуба та обличчя. 

 

"Бригада "екстренки" доставила хлопчика до лікарні. Він - у надійних руках наших медиків", - додав глава ОВА.

Постраждали також пʼятеро херсонців, їм також вже надають необхідну допомогу. 

Внаслідок ворожих ударів також пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Аварійно-рятувальні бригади вже приступили до ліквідації наслідків обстрілів.

Станом на 9:08 стало відомо, що внаслідок ранкового обстрілу Корабельного району загинула херсонка. 

"Жінка дістала поранення, несумісні з життям. Щирі співчуття рідним та близьким", - зазначив Прокудін.

Станом на 10:02, за даними Прокудіна, вже 14 постраждалих через російський обстріл Корабельного району Херсона. 

По меддопомогу звернувся 31-річний чоловік. В нього діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію і поранення ноги. 

"Бригада "екстренки" надала йому допомогу на місці, від госпіталізації потерпілий відмовився", - додав глава ОВА.

Тим часом до лікарні доправили ще двох постраждалих внаслідок артилерійського обстрілу Корабельного району. Це 50-річний чоловік та 48-річна жінка, які дістали мінно-вибухові та черепно-мозкові травми. 

Обстріл Херсону

Раніше ми писали, що в ніч на 24 жовтня війська РФ ударними дронами атакували Херсон. Один "Шахед" поцілив у багатоповерхівку.

Зауважимо, що протягом ночі в низці регіонів України, оголошували повітряну тривогу через "Шахеди" та пуски КАБів.

Перед цим масована атака на Україну здійснювалась у ніч на 23 жовтня. Війська РФ атакували Україну 130 ударними дронами типу "Шахед", Гербера і безпілотниками інших типів. ППО знешкодила 92 із них.

