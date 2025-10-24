Оккупанты снова ударили по Херсону: погибла женщина, среди пострадавших ребенок

Российские войска утром обстреляли Корабельный район Херсона. Под удар попали жилые кварталы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина.
Сегодня около 7:30 оккупанты обстреляли Корабельный район. Под удар попал 16-летний подросток. Он получил минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга, а также осколочные ранения туловища и лица.
"Бригада "экстренки" доставила мальчика в больницу. Он - в надежных руках наших медиков", - добавил глава ОВА.
Пострадали также пятеро херсонцев, им также уже оказывают необходимую помощь.
В результате вражеских ударов также повреждены многоквартирные и частные дома. Аварийно-спасательные бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрелов.
По состоянию на 9:08 стало известно, что в результате утреннего обстрела Корабельного района погибла херсонка.
"Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. Искренние соболезнования родным и близким", - отметил Прокудин.
Посостоянию на 10:02, по данным Прокудина, уже 14 пострадавших из-за российского обстрела Корабельного района Херсона.
За медпомощью обратился 31-летний мужчина. У него диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и ранение ноги.
"Бригада "экстренки" оказала ему помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался", - добавил глава ОВА.
Тем временем в больницу доставили еще двух пострадавших в результате артиллерийского обстрела Корабельного района. Это 50-летний мужчина и 48-летняя женщина, которые получили минно-взрывные и черепно-мозговые травмы.
Ранее мы писали, что в ночь на 24 октября войска РФ ударными дронами атаковали Херсон. Один "Шахед" попал в многоэтажку.
Заметим, что в течение ночи в ряде регионов Украины, объявляли воздушную тревогу из-за "Шахедов" и пусков КАБов.
Перед этим массированная атака на Украину осуществлялась в ночь на 23 октября. Войска РФ атаковали Украину 130 ударными дронами типа "Шахед", Гербера и беспилотниками других типов. ПВО обезвредила 92 из них.