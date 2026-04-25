Оккупанты снова ударили по Днепру и повредили предприятие

Россияне снова совершили атаку на Днепр, в результате чего зафиксированы повреждения на одном из предприятий города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

"Враг атаковал Днепр. Повреждено предприятие. Последствия уточняются. Пока это вся информация", - отметил глава области.

Массированная атака на Днепр 25 апреля

Напомним, сегодняшние сутки стали для города одними из самых тяжелых за последнее время. Российские войска осуществили масштабный комбинированный обстрел Украины, выпустив 47 ракет и более 600 ударных дронов. По данным Воздушных сил, именно Днепр стал основной целью врага.

Мэр города Борис Филатов сообщил, что непосредственно на Днепр было направлено 10 ракет и 80 беспилотников. Атака привела к серьезным разрушениям жилого сектора и объектов инфраструктуры.

Около 11:30 оккупанты нанесли повторный удар по городу, попав в жилую многоэтажку. Всего за день в Днепре подтверждена гибель пяти человек, еще более 40 жителей получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, во время спасательных операций был зафиксирован уникальный случай: в одной из многоэтажек вражеский дрон "Шахед" залетел прямо в окно квартиры, однако, к счастью, невероятная история обошлась без дополнительных жертв в этом конкретном эпизоде.