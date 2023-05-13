Окупанти знову обстріляли Нікопольський район: поранено людину та пошкоджено інфраструктуру

За даними Лукашука, важка артилерія ворога вгатила по Нікополю, пошкодивши:

дві пʼятиповерхівки;

півдесятка приватних будинків;

три господарські споруди;

гараж;

мікроавтобус;

електромережі.

Фото: росіяни атакували території Нікопольського району (t.me/mykola_lukashuk)

Крім того, в результаті російського удару місцевий житель 57 років отримав поранення. Наразі важкопоранений чоловік залишається в реанімації. Медики борються за його життя.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні окупанти обстріляли Костянтинівку, внаслідок чого загинули двоє людей ще 11 були поранені. Серед жертв є діти.

Вчора російські війська також обстріляли Костянтинівку. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

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