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Оккупанты снова обстреляли Никопольский район: ранен человек и повреждена инфраструктура

Фото: россияне атаковали территории Никопольского района (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 13 мая, российские военные в очередной раз обстреляли территории Никопольского района. В результате вражеской атаки был ранен человек и повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

По данным Лукашука, тяжелая артиллерия врага устроила по Никополю, повредив:

  • две пятиэтажки;
  • полдесятка частных домов;
  • три хозяйственных постройки;
  • гараж;
  • микроавтобус;
  • электросети.
Фото: россияне атаковали территории Никопольского района (t.me/mykola_lukashuk)

Кроме того, в результате российского удара местный житель 57 лет получил ранения. В настоящее время тяжелораненый мужчина остается в реанимации. Медики борются за его жизнь.

Напомним, мы сообщали, что сегодня кафиры обстреляли Константиновку, в результате чего погибли два человека еще 11 были ранены. Среди жертв есть дети.

Вчера российские войска также обстреляли Константиновку. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

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