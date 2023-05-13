Росіяни знову атакували Костянтинівку: є жертви та пошкодження інфраструктури

Сьогодні, 13 травня, військові РФ в черговий раз обстріляли території Донецької області. В результаті атаки в Костянтинівці пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни", - йдеться в заяві.

За даними слідства, сьогодні окупаційні війська РФ вкотре обстріляли м. Костянтинівку. Внаслідок атаки окупантів на населений пункт загинуло двоє мешканців, у тому числі 15-річна дівчина.

Ще десять людей отримали поранення різного ступеня тяжкості - серед них двоє підлітків 15 та 16 років. Їх доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Крім того, в місті пошкоджено та зруйновано багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини.

За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Нагадаємо, вчора російські війська також обстріляли Костянтинівку. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

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