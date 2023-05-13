Обстріл Костянтинівки: кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області зросла до 11 осіб. При цьому ще двоє загинули.

Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram .

За його словами, серед загиблих - одна дитина, серед поранених - двоє.

"Сьогодні в середині дня росіяни обстріляли місто з артилерії та Смерчів, - розповів Кириленко.

Він додав, що внаслідок обстрілу повністю зруйновано один приватний будинок, пошкоджено чотири багатоповерхівки, три приватні будинки, два магазини, адмінбудівлю та заклад культури.

Фото: Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Костянтинівки зросла (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Костянтинівку, внаслідок чого загинули двоє людей.

Вчора російські війська також обстріляли Костянтинівку. Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина.

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