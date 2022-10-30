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Окупанти знову обстріляли Чернігівську область з території РФ

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Чернігівська область , Неділя 30 жовтня 2022 16:18
Окупанти знову обстріляли Чернігівську область з території РФ Фото: Чернігівську область знову обстріляли з території Росії (РБК-Укриїна)
Автор: Тетяна Степанова

Війська Російської Федерації у неділю, 30 жовтня, вкотре обстріляли зі своєї території Чернігівську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ОК "Північ".

Як зазначається, з 12:40 до 13:04 спостерігачі повідомили про 21 приход, ймовірно зі ствольної артилерії 122 мм, в напрямку населеного пункту Галаганівка.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що ранком у неділю, 30 жовтня, росіяни знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Поранено жінку.

Також ми писали, що російські окупанти підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського та ще один - біля Кремінної в Луганській області.

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окупанти Черниговская область
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