Окупанти знову обстріляли Чернігівську область з території РФ

Війська Російської Федерації у неділю, 30 жовтня, вкотре обстріляли зі своєї території Чернігівську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ОК "Північ".

Як зазначається, з 12:40 до 13:04 спостерігачі повідомили про 21 приход, ймовірно зі ствольної артилерії 122 мм, в напрямку населеного пункту Галаганівка.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.