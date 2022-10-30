Оккупанты снова обстреляли Черниговскую область с территории РФ
Войска Российской Федерации в воскресенье, 30 октября, в очередной раз обстреляли со своей территории Черниговскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ОК "Север".
Как отмечается, с 12:40 до 13:04 наблюдатели сообщили о 21 приходе, вероятно из ствольной артиллерии 122 мм, в направлении населенного пункта Галагановка.
Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что утром в воскресенье, 30 октября, россияне снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Ранена женщина.
Также мы писали, что российские оккупанты взорвали мост через реку Красная возле Краснореченского и еще один - возле Кременной в Луганской области.