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Оккупанты снова обстреляли Черниговскую область с территории РФ

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Черниговская область, Воскресенье 30 октября 2022 16:18
Оккупанты снова обстреляли Черниговскую область с территории РФ Фото: Черниговскую область снова обстреляли с территории России (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Войска Российской Федерации в воскресенье, 30 октября, в очередной раз обстреляли со своей территории Черниговскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ОК "Север".

Как отмечается, с 12:40 до 13:04 наблюдатели сообщили о 21 приходе, вероятно из ствольной артиллерии 122 мм, в направлении населенного пункта Галагановка.

Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что утром в воскресенье, 30 октября, россияне снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Ранена женщина.

Также мы писали, что российские оккупанты взорвали мост через реку Красная возле Краснореченского и еще один - возле Кременной в Луганской области.

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окупанти Черниговская область
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