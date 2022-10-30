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ЗСУ близько. Росіяни підривають мости в окупованих містах Луганської області

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Луганська область, Неділя 30 жовтня 2022 15:25
ЗСУ близько. Росіяни підривають мости в окупованих містах Луганської області Фото: росіяни підривають мости в окупованих містах Луганської області (t.me/serhiy_hayday)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського та ще один - біля Кремінної в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Їм дуже страшно, бо ми дуже близько. Росіяни підірвали міст через річку Красна біля Красноріченського", - написав він та опублікував фото зруйнованого мосту.

ЗСУ близько. Росіяни підривають мости в окупованих містах Луганської області

Окрім того, Гайдай повідомив, що вчора окупанти підірвали ще один міст біля Кремінної. Також, за його словами, навколо Кремінної та Сватового заміновані береги рік, дороги та мости.

Він зазначив, що командування РФ поставило задачу своїм військам зупинити просування українських бійців. Так, окупанти системно атакують Білогорівку, а після цього відправляють бійців на розвідку, але вони "традиційно не повертаються назад".

Запеклі бої тривають і на Сватівському напрямку.

Нагадаємо, українські військові взяли трасу Сватово-Кременна під вогневий контроль.

Окрім того, мобілізованих росіян розселяють у покинутих квартирах Рубіжного та Сєвєродонецька.

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