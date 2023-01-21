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Окупанти зносять чергову багатоповерхівку у Маріуполі, на черзі ще 1000 будинків (відео)

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Маріуполь, Субота 21 січня 2023 16:05
Окупанти зносять чергову багатоповерхівку у Маріуполі, на черзі ще 1000 будинків (відео) Фото: Окупанти зносять чергову багатоповерхівку у Маріуполі, на черзі ще 1000 будинків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У Маріуполі, за планом окупантів, планують знести ще 1000 багатоповерхівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маріупольської міської ради.

"Маріуполь. Вулиця Троїцька, 44. Знесення чергового будинку росіянами", - йдеться у повідомленні.

У міськраді зазначають, що демонтуючи ці домівки, росіяни влаштовують справжні бетонні братські могили. Адже на деяких досі перебувають тіла вбитих, під час блокади, маріупольців. Окупанти планують знести ще 1000 таких багатоповерхівок.

"Цинічна спроба сховати свої злочини. Таких знесених з мапи Маріуполя будинків вже понад 50. При цьому, людей ставлять перед фактом знесення, не даючи нормально переїхати", - додали у міськраді.

Люди, будинки яких планують зносити, змушені самостійно вирішувати це питання, щоб не залишитися на вулиці.

Нагадаємо, що російські війська в окупованому Маріуполі використовують нову тактику перекидання своєї техніки. Аби "не засвітитися" на камеру, ворог здійснює це під час комендантської години.

В школах тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області окупанти проводять тотальну русифікацію.

До Маріуполя з Донецького напрямку почали прибувати вантажівки з живою силою росіян. Лише за ранок було помічено понад десять одиниць техніки ворога.

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