Оккупанты сносят очередную многоэтажку в Мариуполе, на очереди еще 1000 домов (видео)

В Мариуполе, по плану оккупантов, планируют снести еще 1000 многоэтажек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мариупольского городского совета.

"Мариуполь. Улица Троицкая, 44. Снос очередного дома россиянами", - говорится в сообщении.

В горсовете отмечают, что демонтируя эти дома, россияне устраивают настоящие бетонные братские могилы. Ведь на некоторых до сих пор находятся тела убитых во время блокады мариупольцев. оккупанты планируют снести еще 1000 таких многоэтажек.

"Циническая попытка скрыть свои преступления. Таких снесенных с карты Мариуполя домов уже более 50. При этом людей ставят перед фактом сноса, не давая нормально переехать", - добавили в горсовете.

Люди, дома которых планируют сносить, вынуждены самостоятельно решать этот вопрос, чтобы не остаться на улице.