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Росіяни обрали нову тактику перекидання техніки в окупованому Маріуполі

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Маріуполь, П'ятниця 20 січня 2023 08:26
Росіяни обрали нову тактику перекидання техніки в окупованому Маріуполі Фото: росіяни обрали нову тактику перекидання техніки в окупованому Маріуполі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська в окупованому Маріуполі використовують нову тактику перекидання своєї техніки. Аби "не засвітитися" на камеру, ворог здійснює це під час комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"Для переміщення техніки окупанти обрали нову тактику аби уникнути фіксації в Маріуполі. Тепер на Бердянський напрям активне переміщення проводиться вночі у комендантську годину. На Донецький напрям взагалі оминаючи Маріуполь, якщо колони заходять з Московії", - написав Андрющенко.

Втім, попри це місцеві все ж змогли зафіксувати перекидання військових з Бердянського напряму на Донецькій через Маріуполь.

Так, вчора, за словами Андрющенка, близько 20 вантажівок з живою силою та БК переправили через місто з Бердянського напряму на Донецький.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти перетворюють Маріупольський морський порт на військову базу.

Додамо, раніше в мерії Маріуполя опублікували відео, на якому видно, як зараз виглядає знищене російськими окупантами місто.

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