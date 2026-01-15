Окупанти змушують цивільні лікарні на ТОТ Запоріжжя працювати на потреби армії РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ" .

За даними агентів руху, отриманими від співробітників медзакладів, російські військові чинять тиск на керівництво лікарень, вимагаючи підписання контрактів із Міноборони.

Формально медустанови не переводять повністю у статус військових, однак значну частину їхніх ресурсів планують спрямувати на лікування поранених окупантів. Ідеться про обладнання, медикаменти, ліжковий фонд і медичний персонал.

За словами джерел, це відбувається на тлі гострої нестачі медичної допомоги для місцевих жителів: у лікарнях спостерігаються великі черги, бракує лікарів, ліків та необхідного обладнання. Перерозподіл ресурсів ще більше ускладнює доступ цивільного населення до лікування.

"Ці кроки не лише свідчать про критичне становище російських сил на фронті, а й є черговим актом цинічного беззаконня, коли громадянська інфраструктура окупованих територій використовується для підтримки агресії", - зазначається в дописі "АТЕШ".