ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Оккупанты заставляют гражданские больницы на ВОТ Запорожья работать на нужды армии РФ

Временно оккупированные территории Украины, Четверг 15 января 2026 01:40
UA EN RU
Оккупанты заставляют гражданские больницы на ВОТ Запорожья работать на нужды армии РФ Фото: гражданские больницы на ВОТ заставляют работать на нужды армии РФ (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Гражданские больницы на оккупированных территориях Запорожской области насильно переводят под нужды Минобороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По данным агентов движения, полученным от сотрудников медучреждений, российские военные оказывают давление на руководство больниц, требуя подписания контрактов с Минобороны.

Формально медучреждения не переводят полностью в статус военных, однако значительную часть их ресурсов планируют направить на лечение раненых оккупантов. Речь идет об оборудовании, медикаментах, коечном фонде и медицинском персонале.

По словам источников, это происходит на фоне острой нехватки медицинской помощи для местных жителей: в больницах наблюдаются большие очереди, не хватает врачей, лекарств и необходимого оборудования. Перераспределение ресурсов еще больше затрудняет доступ гражданского населения к лечению.

"Эти шаги не только свидетельствуют о критическом положении российских сил на фронте, но и являются очередным актом циничного беззакония, когда гражданская инфраструктура оккупированных территорий используется для поддержки агрессии", - отмечается в сообщении "АТЕШ".

Репрессивные меры на ВОТ

Ранее в "АТЕШ" сообщали, что на временно оккупированных территориях Запорожской области готовятся системные репрессии против гражданского населения.

В частности, в Каменском зафиксированы случаи, когда российские военные вместе с комендатурой проводят рейды по подвалам и частным домам, изымая технику и мобильные телефоны.

Гражданских лиц задерживают даже из-за наличия украинских приложений на смартфонах. Часто такие задержания сопровождаются ограблениями, которые в отчетах подаются как "изъятие средств обеспечения диверсионной деятельности".

Также на временно оккупированных территориях Украины, в частности, Херсонской области, местные жители не имеют доступа к медицине, а больницы заполнены солдатами армии РФ.

А на временно оккупированных территориях востока Украины местные больницы отказываются обслуживать гражданское население из-за высоких потерь армии РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье партизаны Больницы
Новости
Правила комендантского часа в Украине изменят на фоне морозов
Правила комендантского часа в Украине изменят на фоне морозов
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП