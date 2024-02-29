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Окупанти змушують керівників навчальних закладів вивішувати прапор РФ, - ЦНС

Четвер 29 лютого 2024 08:05
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Окупанти змушують керівників навчальних закладів вивішувати прапор РФ, - ЦНС Фото: Окупанти змушують керівників навчальних закладів вивішувати прапор РФ (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Окупанти зобов'язали встановити прапор РФ на всі навчальні заклади, що знаходяться на захоплених територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

"Ворог зобов'язав усі захоплені дитячі садки, школи, коледжі, технікуми та виші встановлювати прапор Росії", - повідомляють у ЦНС.

Як зазначили у центрі, зараз наявність прапора у захоплених навчальних закладах добровільна, тож директор може відмовити. Але росіяни вирішили зробити це обов'язковим.

"У Кремлі вирішили виправити цей "лібералізм" і з 1 вересня зобов'язали законодавчо всі заклади встановити окупаційну ганчірку, адже Росія - це примусова країна", - заявили в центрі.

Ситуація на окупованих територіях України

Раніше ми писали, що Росія змушує студентів вищих навчальних закладів їхати на окуповану територію України для створення ефекту масовості на "виборах".

До речі, держустанови на тимчасово окупованих територіях роздали план явки на "виборах президента РФ".

Також ми повідомляли, що на окупованих територіях Херсонської області загарбники забирають житло в українців навіть за наявності "паспортів" РФ.

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