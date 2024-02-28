Держустановам на ТОТ роздали план явки на "виборах президента РФ", - ЦНС

Всі керівники "навчальних закладів" та інших фейкових структур на тимчасово окупованих територіях отримали план з явки підлеглих на "виборчі дільниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що в Росії і на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), починається пропагандистське шоу з назвою "вибори президента РФ", мета якого створити колективну відповідальність за злочини Кремля.

Тобто засвідчити підтримку з боку росіян політики свого диктатора Володимира Путіна, а також "легалізувати" окупацію ТОТ шляхом малювання явки. Для цього всім колаборантам поставили завдання забезпечити норму явки на визначену дільницю від кожного підприємства чи установи.

Водночас керівників попередили, що завдяки відеоспостереженню з системою розпізнавання облич на дільницях, буде відомо чи було виконано план, та пригрозили наслідками у разі його невиконання.

Вибори у Росії

Чергові вибори президента РФ триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. На початку грудня минулого року Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися. У такому разі диктатор зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Минулого тижня загарбники почали формувати "виборчі дільниці" для проведення так званих "виборів" президента на тимчасово окупованих територіях.

Днями на тимчасово окупованій території Запорізької області розпочалося "дострокове голосування" у "виборах" президента РФ. Загарбники обходять помешкання місцевого населення та під тиском змушують голосувати.

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