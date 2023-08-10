Окупанти не змогли домовитися, в якому стані знаходиться Чонгарський міст

В Криму серед окупантів почалися суперечки, скільки триватиме ремонт пошкодженого Чонгарського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "радника глави Криму з інформаційної політики" Олега Крючкова у Telegram .

Окупанта обурила інформація так званого "глави асоціації вантажних перевізників та експедиторів Криму" Анатолія Цуркіна про те, що Чонгарський міст нібито зможуть відновити за 7-10 днів.

"Озвучені представниками громадських організацій перевізників терміни ремонту Чонгарського мосту - це їхня особиста думка. На чому вона заснована - невідомо", - написав Крючков.

Пошкодження Чонгарського мосту

Нагадаємо, 22 червня українські захисники вдарили по Чонгарському мосту ракетами, внаслідок чого його було пошкоджено.

Вже 29 липня вони організували другий удар. Херсонський колаборант Володимир Сальдо заявляв про "одночасну атаку 12 ракет Storm Shadow".

Сьогодні у мережі з'явилися супутникові знімки, на яких можна помітити, що росіяни звели біля Чонгарського мосту понтонну переправу.