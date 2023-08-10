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Окупанти звели понтонну переправу між автомобільним та залізничним мостами у Чонгарі

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Четвер 10 серпня 2023 12:43
Окупанти звели понтонну переправу між автомобільним та залізничним мостами у Чонгарі Фото: Чонгарський міст (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

У Чонгарі російські окупанти побудували понтонну переправу між підбитими автомобільним та залізничним мостами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер".

Як зазначається, понтонно-мостові переправи частково вирішують проблеми блокування логістики армії РФ.

Однак вони не можуть забезпечити ту пропускну здатність, яку забезпечує стаціонарний міст. Такі переправи ще більш вразливі для ударів, а також впливають на погодні умови.

Окупанти звели понтонну переправу між автомобільним та залізничним мостами у ЧонгаріФото: окупанти звели понтонну переправу між автомобільним та залізничним мостами у Чонгарі (t.me/Crimeanwind)

Удари по Чонгарському мосту

29 липня Сили оборони Україна повідомили про другу успішну атаку по Чонгарському мосту. Перед цим херсонський колаборант Володимир Сальдо стверджував про "відбиття української атаки" на залізницю в Чонгарі, куди, за його словами, летіли аж нібито 12 ракет Storm Shadow.

Перший удар по мосту відбувся 22 червня. Тоді РФ теж заявила про атаку за допомогою ракет Storm Shadow, що пізніше підтвердили й в Генштабі ЗСУ.

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