Окупанти звели понтонну переправу між автомобільним та залізничним мостами у Чонгарі
У Чонгарі російські окупанти побудували понтонну переправу між підбитими автомобільним та залізничним мостами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер".
Як зазначається, понтонно-мостові переправи частково вирішують проблеми блокування логістики армії РФ.
Однак вони не можуть забезпечити ту пропускну здатність, яку забезпечує стаціонарний міст. Такі переправи ще більш вразливі для ударів, а також впливають на погодні умови.
Фото: окупанти звели понтонну переправу між автомобільним та залізничним мостами у Чонгарі (t.me/Crimeanwind)
Удари по Чонгарському мосту
29 липня Сили оборони Україна повідомили про другу успішну атаку по Чонгарському мосту. Перед цим херсонський колаборант Володимир Сальдо стверджував про "відбиття української атаки" на залізницю в Чонгарі, куди, за його словами, летіли аж нібито 12 ракет Storm Shadow.
Перший удар по мосту відбувся 22 червня. Тоді РФ теж заявила про атаку за допомогою ракет Storm Shadow, що пізніше підтвердили й в Генштабі ЗСУ.
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