Оккупанты не смогли договориться, в каком состоянии находится Чонгарский мост

В Крыму среди оккупантов начались споры о том, сколько продлится ремонт поврежденного Чонгарского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "советника главы Крыма по информационной политике" Олега Крючкова в Telegram .

Оккупанта возмутила информация так называемого "главы ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма" Анатолия Цуркина о том, что Чонгарский мост якобы смогут восстановить за 7-10 дней.

"Озвученные представителями общественных организаций перевозчиков сроки ремонта Чонгарского моста - это их личное мнение. На чем оно основано - неизвестно", - написал Крючков.

Повреждение Чонгарского моста

Напомним, 22 июня украинские защитники ударили по Чонгарскому мосту ракетами, в результате чего он был поврежден.

Уже 29 июля они организовали второй удар. Херсонский коллаборант Владимир Сальдо заявлял об "одновременной атаке 12 ракет Storm Shadow".

Сегодня в сети появились спутниковые снимки, на которых можно заметить, что россияне возвели возле Чонгарского моста понтонную переправу.