Окупанти змінюють логістику пального в Криму через удари по НПЗ, - "АТЕШ"

Ймовірно, росіяни намагаються уникати накопичення великих обсягів на складах, оскільки ті вразливі для ударів українських БПЛА.

Судячи зі потягів, які йдуть з території РФ, їхня географія змінилася внаслідок почастішання успішних атак по російських НПЗ у прикордонних і тилових регіонах. Дедалі більше потягів прибуває до Криму з далеких регіонів, що робить перевезення складнішим і дорожчим.

Через це вартість палива неминуче зростає на звичайних заправках, а місцеві жителі періодично стикаються з його дефіцитом.

"Всю інформацію про переміщення та логістику окупаційних військ ми регулярно передаємо Силам Оборони України для планування відповідних заходів", - зазначили в "АТЕШ".

Діяльність партизан в окупованому Криму

Раніше ми писали про те, що РФ замасковує військовий об'єкт під цивільну інфраструктуру та користується цивільним транспортом, щоб використати у провокаціях проти ЗСУ.

Також партизани розвідали нові оборонні позиції біля селища Федорівка, які укріплюють засобами РЕБ.