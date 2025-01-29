Оккупанты меняют логистику топлива в Крыму из-за ударов по НПЗ, - "АТЕШ"

Вероятно, россияне стараются избегать накопления больших объемов на складах, поскольку те уязвимы для ударов украинских БПЛА.

Судя по поездам, которые идут с территории РФ, их география изменилась вследствие участившихся успешных атак по российским НПЗ в приграничных и тыловых регионах. Все больше поездов прибывает в Крым из дальних регионов, что делает перевозки сложнее и дороже.

Из-за этого стоимость топлива неизбежно растет на обычных заправках, а местные жители периодически сталкиваются с его дефицитом.

"Всю информацию о перемещении и логистике оккупационных войск мы регулярно передаем Силам Обороны Украины для планирования соответствующих мероприятий", - отметили в "АТЕШ".

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

Ранее мы писали о том, что РФ замаскирует военный объект под гражданскую инфраструктуру и пользуется гражданским транспортом, чтобы использовать в провокациях против ВСУ.

Также партизаны разведали новые оборонительные позиции возле поселка Федоровка, которые укрепляют средствами РЭБ.