Окупанти здалися в полон через чат-бот: деталі унікальної операції під Куп'янськом (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бригаду "Хартія".

Як готували вихід із міста

Російські піхотинці перебували в Куп’янську близько пів року без логістики та ротацій, потрапивши туди через закинутий газопровід.

Опинившись у безвиході, окупанти зв’язалися з представниками проєкту "Хочу жить" та передали свої координати.

Зв’язок із групою тримали бійці БТГр "Хартія", які супроводжували процес здачі в онлайн-режимі.

"Я написав на "гарячу лінію" в телеграм "Хочу жить", мені відповів бот, записав усі мої дані. Потім я надіслав місце, де перебуваю, позицію", - розповів один із полонених загарбників.

Евакуація під вогнем своїх

Під час виходу групу помітив російський дрон. Армія РФ відкрила вогонь по своїх військових, застосувавши міномети та FPV-дрони, щоб не допустити їхньої здачі в полон.

Окупантам довелося переховуватися в приватному секторі, перш ніж вони змогли дістатися безпечної зони.

У результаті операції росіян успішно евакуювали на квадроциклах.

"Там бурна пропаганда: вони сидять, незрозуміло чого чекають. Але варіантів у них небагато - або померти, або здатися в полон", - полонений закликав інших солдатів РФ не чекати смерті.