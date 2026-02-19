Окупанти здалися в полон через чат-бот: деталі унікальної операції під Куп'янськом (відео)
Група російських військових у Куп’янську добровільно здалася у полон ЗСУ, скориставшись чат-ботом проєкту "Хочу жить".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бригаду "Хартія".
Як готували вихід із міста
Російські піхотинці перебували в Куп’янську близько пів року без логістики та ротацій, потрапивши туди через закинутий газопровід.
Опинившись у безвиході, окупанти зв’язалися з представниками проєкту "Хочу жить" та передали свої координати.
Зв’язок із групою тримали бійці БТГр "Хартія", які супроводжували процес здачі в онлайн-режимі.
"Я написав на "гарячу лінію" в телеграм "Хочу жить", мені відповів бот, записав усі мої дані. Потім я надіслав місце, де перебуваю, позицію", - розповів один із полонених загарбників.
Евакуація під вогнем своїх
Під час виходу групу помітив російський дрон. Армія РФ відкрила вогонь по своїх військових, застосувавши міномети та FPV-дрони, щоб не допустити їхньої здачі в полон.
Окупантам довелося переховуватися в приватному секторі, перш ніж вони змогли дістатися безпечної зони.
У результаті операції росіян успішно евакуювали на квадроциклах.
"Там бурна пропаганда: вони сидять, незрозуміло чого чекають. Але варіантів у них небагато - або померти, або здатися в полон", - полонений закликав інших солдатів РФ не чекати смерті.
Ситуація в Куп'янську
Нагадаємо, ситуація в районі Куп’янська залишається напруженою. Нещодавно українські захисники спростували заяви про нібито прорив окупантів до житлової забудови міста, наголосивши, що Куп’янськ перебуває під повним контролем ЗСУ.
Раніше Сили оборони вже зірвали спробу масштабного прориву ворога на цьому напрямку, знищивши бронетехніку та десант окупантів. Крім того, стало відомо, що росіяни фактично загнали себе в пастку у промисловій зоні міста, опинившись під вогневим контролем української артилерії.
Також у мережі з'являлися кадри, як над лівобережною частиною Куп’янська замайорів український прапор, що підтвердило закріплення наших підрозділів на ключових позиціях.