Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі, - ОК "Південь"
Російські війська збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі, у ОК "Південь" попереджають про надзвичайно високий рівень ракетної загрози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.
"У Чорному морі знаходиться три ракетоносія – 2 надводні та 1 підводний. Сумарний залп "Калібрів" виріс до 20. Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги: реагуйте свідомо та оперативно", - йдеться у повідомленні спікера ОК "Південь".
Нічна атака на Україну 13 липня
Сьогодні вночі, 13 липня, у багатьох регіонах України було оголошено повітряну тривогу, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски дронів-камікадзе та крилатих ракет типу "Калібр".
Незабаром повідомлялося про гучні вибухи, а також роботу сил ППО у Києві та Київській області, а також у Черкаській області. Крім того, повідомлялося про вибухи у Запоріжжі та Кропивницькому.
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